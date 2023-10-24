ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية بدرية طلبة عبر حسابها محادثة بينها وبين منسقة حفلات إسرائيلية من قناة تل أبيب تعود الى شهر مارس/اذار الفائت وعرضت فيها الاخيرة على الممثلة المعروفة حضور فعاليات لهم في القدس المحتلة، مقابل مبلغ مالي قد يصل الى 35 الف دولار أميركي وإقامة وتذكرة الطيران الا ان بدرية رفضت العرض فردت الشابة بطريقة استفزت الممثلة المصرية مما جعل الحديث يتطور بينهما الى تراشق اتهامات واستطاعت بدرية ان تلقن الفتاة الاسرائيلية درساً لن تنساه خصوصا بعدما اهانت تاريخ مصر.

كانت هذه تفاصيل خبر بدرية طلبة تتلقى عرضاً بـ 35 ألف دولار لزيارة إسرائيل فكيف جاءت ردة فعلها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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