شكرا لقرائتكم خبر عن هادى أبو اليزيد: "لا مسطول ولا بطوح" اتكتبت لفيلم "عوكل" قبل حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أغنية "لامسطول ولا بطوح" واحدة من أشهر أغنيات الفنان حمادة هلال، هي الأغنية التي كتبها الشاعر هادى أبو اليزيد، والذي كشف كواليس الأغنية لـ"الخليج 365"، حيث قال إن أغنية "لامسطول ولا بطوح" التي قدمها الفنان حمادة هلال في فيلم "العيال هربت" عام 2006 كانت في البداية للفنان محمد سعد ليقدمها في فيلم "عوكل" ولكن لم يختارها سعد ضمن أحداث فيلمه.

وأشار أبو اليزيد إلى أنه بعد عامين اختارها حمادة هلال ليقدمها في فيلمه "العيال هربت" لافتًا إلى أن الأغنية كانت وش السعد على حمادة وعليه حيث تعاون مع حمادة بعدها فى العديد من الأعمال الفنية منها "ناس ارتاحت" و"سبونج بوب" وتتر مسلسل "ولى العهد" وغيرها من الأعمال التى حققت نجاحا معه ومع كثير من المطربين مثل بشرى وجنات وصابر الرباعى وتامر حسنى.



هادى أبو اليزيد وحمادة هلال

وكان حل النجم حمادة هلال، ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يذاع على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه كشف كواليس كليبة الجديد "تكة" الذى انتهى من تصويره مؤخرًا ولماذا تأخر تصوير الكليب وكيف تم اختيار فكرة الكليب الذى أخرجه ميدو عماد، كما تحدث حمادة عن حقيقة تصويره جزءًا ثالثًا لمسلسل "المداح"، وكشف أيضًا سبب ابتعاده عن السينما، وما هى خطته خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان حمادة هلال قد دعا الشعب المصرى لوقفة تضامنية مع أهل فلسطين، أمام المنصة بمدينة نصر، بعد صلاة الجمعة الماضية، وقال حمادة هلال: "رجاء من الشعب المصرى كلنا نكون موجودين في وقفة عند المنصة بكرة بعد صلاة الجمعة، لدعم القضية الفلسطينية وقفة عشان أهل غزة وربنا ينصرهم ان شاء الله".

وتابع هلال: "إن شاء الله نجتمع أمام المنصة في طريق النصر، عشان ندعم القيادة السياسية ونتضامن وندعم اخواتنا في فلسطين وغزة لما يحدث فيها، والشعب المصرى كله بجانب اخواته في فلسطين متضامناً ومتعاوناً بكل قوتنا، وإن شاء الله نتقابل بعد صلاة الجمعة عند المنصة، وربنا ينصر مصر وينصر فلسطين بإذن الله".