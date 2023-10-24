ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا شيحة مقاطع فيديو على صفحتها ظهرت فيها بحالة نفسية صعبة بسبب الاوضاع التي تعيشها غزة وشعبها وبدا التعب واضح عليها اذ ظهرت من دون اي مستحضرات مكياج ولا حتى صبغة شعر، مشيرة إلى أن حالتها النفسية سيئة بسبب مشاهد العنف في قطاع غزة.
واعتذرت هنا عن عدم قيامها بأحاديث صحفية خلال الفترة الحالية بسبب تأثرها من الأوضاع،وانها لا تستطيع الحديث أو حتى النوم بشكل طبيعي.
ومن الطبيعي ان يتأثر النجوم مع ما يحصل وان يعبروا عن حزنهم وغضبهم مما يحدث في الاونة الاخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة بتغيير كبير في شكلها.. وحالتها النفسية السيئة تنعكس على وجهها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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