نجمة عربية تقرر خلع الحجاب بعد مرور شهر على ارتدائه -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة غريبة فاجأت بها المتابعين، قررت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي لولي خلع حجابها بعد شهر فقط من ارتدائه، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا.
ونشرت لولي مقطع فيديو لها تداوله الكثيرون، تعلن فيه عن ذلك، معلّقة بالقول: " مره زعلانه ادعولي بالهداية".
على صعيد آخر كانت قد نشرت لولي مؤخرا فيديو يظهر رقص والدها دون أن تظهر ملامح وجهه، وذلك بسبب استخراجها رخصة قيادة سيارة.
وقد علّقت لولي على هذا الفيديو بالقول: "أبوي انبسط أكتر مني لأني طلعت الرخصة عشان المخالفات".
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