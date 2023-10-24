فتاة لبنانية تسأل سعود القحطاني عن صلة قرابته بهند القحطاني.. شاهد كيف رد عليها الأخير

وقعت مشادة كلامية بين مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني، وفتاة لبنانية، خلال بث مباشر على تطبيق “تيك توك”.

بدأت المشادة عندما سألت الفتاة القحطاني عن علاقته بمشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني.

نفى القحطاني وجود أي صلة قرابة بينهما، وقال للفتاة: “أنتِ من نوعية هند، وأنا لا أقرب إليها، وأنتِ واضح من نوعيتها لأنك ترتدين ملابس ضيقة”.

تطورت المشادة إلى تبادل الشتائم والسباب بين القحطاني والفتاة.