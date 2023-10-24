تخصيص أرباح مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لصالح أطفال وشعب فلسطين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة هذا العام، عن تخصيص أرباح هذه الدورة لأجل أطفال الشعب الفلسطيني جراء ما تشهده الأحداث المؤسفة في فلسطين ومواصلة قوات الكيان الصهيوني قصف المدنيين واستشهاد الآلاف.

وكشفت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة المهرجان عن تعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية في دعم أطفال فلسطين، وخصصت أرباحه بالكامل لصالح الشعب الفلسطيني.

كما أكدت "جواهر" في كلمتها عن المهرجان تحوله لمصدر إلهام للأجيال القادمة وعن كونه منصة عالمية قادرة على تعزيز القيم الإبداعية لدى أطفالنا وشبابنا بمختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب تمكين أصحاب المواهب قائلة: "تحول المهرجان بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إلى نموذج متفرد في المشهد الثقافي المحلي والعربي يحتفي بسينما الصغار والشباب ليعكس ذلك مدى قدرة المهرجان وأفلامه على صناعة التغيير الإيجابي في حياتنا جميعًا".

مضيفة: "نحتفي بدخول مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب عامه العاشر، حيث نروي في هذه الدورة أكثر من 80 حكاية بالعديد من اللغات واللهجات المختلفة، ونتعرف على قصص تمثل جسورًا ثقافية نتعرف خلالها على مجتمعات أخرى وعلى وجهات نظر متنوعة ونكتشف وقائع مختلفة مما يؤكد أن السينما وسيلة راقية لتنوير وتعليم الإنسان".

وحرص عدد من المكرمين بإلقاء كلمة بمناسبة تكريمهم منهم الفنان الكبير، حسين فهمي والذي وجه الشكر إلى صاحب سمو الشيخ الدكتور، سلطان بن محمد القاسمي وإدارة المهرجان على تكريمه بجائزة الإنجاز على المستوى العربي.

وافتتح المهرجان دورته العاشرة بفيلم التحريك القصير "حديقة الحيوان" للمخرج طارق ريماوي وذلك بعد فوز الفيلم بجائزة "أفضل فيلم تحريك قصير" في مهرجان البحرين السينمائي.

وتقام فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة هذا العام في الفترة من 22- 28 أكتوبر الجاري .