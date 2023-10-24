شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تقدم الرومانسية فى فيلمها "جورى" والتصوير نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير فيلمها الرومانسى الجديد "جورى" نوفمبر المقبل، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وذلك بعد أن تم تأجيل التصوير حيث كان من المقرر أن يتم تصويره أكتوبر الجاري.

وقامت هيفاء بعدد من الجلسات مع المخرج والمؤلف من أجل التحضير للعمل، والفيلم يشارك في بطولته بجانب هيفاء كل من بيومى فؤاد ومحمود الليثى وكريم عفيفى ونانسى صلاح وتونى ماهر.



هيفاء وهبى

أخر مشاركة فى السينما لـ هيفاء وهبى كان فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.