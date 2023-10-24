شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "الوصفة السحرية" فى 45 حلقة مطلع ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج خيرى سالم تصوير أحداث مسلسله الجديد "الوصفة السحرية" – (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة، والذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، للعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية مطلع ديسمبر المقبل، لينضم إلى قائمة مسلسلات الموسم الشتوى في الأوف سيزون.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ويسجل مسلسل "الوصفة السحرية" – (لزواج ناجح) التجربة الثانية للمخرج خيرى سالم كمخرج في الدراما بعد عمله كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية في أكثر من أعمال أبرزها الإختيار، حيث يعرض له أولى تجاربه كمخرج، مسلسل "على باب العمارة" على watch it، بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

يذكر أن قنوات المتحدة تستعد لاستقبال مسلسلات الموسم الشتوى، حيث يتم تصوير عدد من الأعمال حالياً لعرضها قربباً أبرزها "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، صفاء الطوخى، وولاء الشريف، و"زينهم" بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف، و"بينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا وصبرى فواز وبسمة ومدحت صالح وخالد أنور ووفاء صادق.