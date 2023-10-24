شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يرصد التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن نادي يوفينتوس يسعي بشكل جادي للتعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما من صفوف نادي باريس سان جيرمان سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأضافت الصحيفة أن يوفينتوس أراد التعاقد مع دوناروما سواء بالشراء أو صفقة تبادلية ولكن باريس أجل التفكير في الصفقة حتي نهاية الموسم الجاري.

حيث يرفض الفريق الباريسي رحيل الحارس المخضرم في منتصف الموسم الحالي في يناير، ولكنه قد يوافق علي هذه الخطوة في سوق الإنتقالات الصيفي القادم.

الجدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد مع دوناروما قادما من صفوف نادي ميلان الإيطالي، بعدما قدم اللاعب مستويات رائعة في اليورو رفقة المنتخب الإيطالي.

موقف الحارس من عرض يوفينتوس

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن دوناروما لا يمانع فكرة التواجد داخل يوفينتوس، ولكن يفضل أن يكون ذلك في بداية الموسم الجديد من أجل الإستمرار في المشاركة بدوري الأبطال.