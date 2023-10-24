شام الذهبي تعاني من هذا الأمر خلال حملها وتتحدث عن الموضوع

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت شام الذهبي، إبنة الفنان السورية أصالة، عن معاناتها في فترة الحمل وشعورها بالخوف، وتناولت موضوع تمدد الجلد "ستريتش ماركس" عند النساء الحوامل في أشهر الحمل، وهو ما يخيفها.



وأكدت شام أنها تثق بالأطباء في مساعدتها على تجاوز التغيرات الطارئة على جسمها، خصوصا انها تعمل في مجال الطب ولديها أبحاث أوصلتها إلى نتائج جيدة، وشددت على ضرورة التعامل مع الأمر ببساطة، وعدم الخوف من التغيرات في الجسم : "لا تخافي كلنا نمر بنفس الأمر، لا تحملوا أنفسكم صعاباً أكبر، وتعاملوا مع الأمر بسهولة".