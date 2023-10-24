ممثلة مصرية تنشر فيديو لها وهي ترقص .. والتوقيت في ظل مأساة غزة يثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن نشرت الممثلة المصرية إيناس مكي فيديو لها وهي ترقص على وقع أغنية "سطلانة"، مما عرضها لعدد هائل من الإنتقادات بأنها لا تبالي بما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي أودى بحياة الكثير من الناس.



فعلق أحدهم "هو في ايه حضرتك بعيدا بقي عن غزة والألم اللي بنعيشه من اللي بيجرالهم بس ايه اللي حضرتك بتعمليه ده وما تقوليليش تعبير عن العبث عشان الرد غير مقنع ومافيش اي ربط بين الفيديو ده و اي شيء يخص غزة"

وردت إيناس مكي على متابعة سألتها عن سبب رقصها في هذا الوقت الذي نمر به، وتحديداً كتبت المتابعة "ايه التفاهة دي أطفال بتموت في غزة كل ثانية وأنتي بترقصي على خيبتك ولا أيه مش فاهمة"، فردت إيناس:"لأ برقص على خيبة العالم والمؤسسات."