هكذا وصفت بسمة وهبة الناس التي سخرت من حديثها بالعبرية

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي أحدثته الإعلامية المصرية بسمة وهبة، بتوجيهها رسالة باللغة العبرية إلى الشعب الإسرائيلي، وتبين أنها تحتوي على الكثير من الأخطاء، ردت بسمة على هذا الأمر وقالت:"في ناس مش عاجبها لغتي في العبري، أنا قلت النهارده ريح الزبون، أنا قررت أتكلم بالعربي عشان محدش يضايق، وهجيب حد يترجم الكلام بالعبري، انتوا حساسين أوي من حتة بتاعة طلاقة اللسان في العبري، لو إنجليزي أو فرنساوي نص نص ماشي، إنما العبري، لأ، لازم اللي يتكلم عبري يكون بيتقنه، وتكون راحت عاشت في إسرائيل شوية فأتقنت العبري!" أو عملت فيلم قعدت ست أشهر زي مهمة في تل أبيب تتعلم العبري زي الفنانين الجمال ما علموا، لما تكون في وسط مذبحة فيها أخوننا وأسرنا وأهلنا الفلسطينيين وكلمتين عاوزين يتقالوا بالعبري قررت أقولهم وأنا في العربية وتحسب لي هذه المحاولة الغريب أني لما فتحت أكونتات الناس اللي بتهاجمني لاقيتها أكونتات فيك معمولة إذا دي حملة ممنهجة من مين وليه مش فارق معايا، بس الأهم إن الرسالة بتاعتي وصلت لإسرائيل واللي مش عاجبه يعمل زي واللي غيران مننا يعمل زينا.

والله ما ندمنت لحظة أني عملت كده، والناس اللي بتتريق في منتهى السخافة ولا تسوى شيء لأنهم سابوا الحدث والموضوع وقعدوا يركزوا في حاجة مالهاش علاقة بالمشكلة والحدث اللي إحنا فيه، وأنا هعمل شغلي وأنجح أكتر وهستمر اكتر بإذن الله تعالي."

كلام بسمة جاء خلال حلقة برنامج "90 دقيقة" الذي يعرض عبر قناة "المحور".