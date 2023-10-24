إنفصال إيرينا شايك وتوم برايدي وهذا ما تم كشفه عن الأسباب

ميرنا وليد - بيروت - انفصل اللاعب الأميركي توم برايدي عن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بعد أخبار ارتباطهما منذ شهر يوليو/تموز الماضي.

وكشفت مجلة PEOPLE، أن إيرينا كانت منجذبة إلى توم،وقضيا الكثير من الوقت معاً في الفترة الاخيرة وسافرا مراراً لرؤية بعضهما البعض، لكن في النهاية لم يدم الأمر طويلًا. اما عن لااسباب فأشارت المعلومات الى ان القرار جاء بناءً على عدم قدرتهما على التواجد معًا في نفس المكان بسبب التزاماتهما والعمل ومع ذلك أتى الانفصال ودياً بينهما من دون اية مشاكل او خلافات.

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