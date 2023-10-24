سعود القحطاني على قرابة بـ هند القحطاني؟ وهل شتمته هذه الفتاة؟

ميرنا وليد - بيروت - اثار مشهور التواصل الاجتماعي سعود القحطاني ضجة كبيرة بحديثه مع فتاة لبنانية خلال بث مباشر عبر حسابه الخاص، اذ كشف انه ليس على صلة قرابة بالنجمة هند القحطاني، متوجها ايضا للفتاة بالحديث عن ثيابها.



وقال سعود القحطاني: "انا ماتقرب لي هند القحطاني .. انتي واضح من نوعيتها لانك لابسه ضيق".

وتلفّظ بكلمات: " كلاب متجمعة" دون معرفة من يقصد، لترد الفتاة بالقول: "والله ما حدا الكلب غيرك"، ولم نعرف تحديدا لمن توجّهت بكلامها ايضا.

على صعيد آخر كان قد كشف سعود القحطاني عن جنسية خطيبته، و هي إماراتية، اذ قال: "أنا خاطب واحدة من الإمارات وزواجي بيكون بالسعودية والتحوالة بالإمارات”.