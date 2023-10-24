ستعرض في موسم الرياض.. شاهد الفنان خالد عبدالرحمن خلال إحدى بروفات مسرحية نمر بن عدوان

يستعد الفنان خالد عبدالرحمن للمشاركة في مسرحية “نمر بن عدوان” التي ستعرض في موسم الرياض 2023.
وظهر مقطع فيديو للفنان خالد عبدالرحمن في إحدى البروفات، وهو يتدرب على الدور الذي يجسده في المسرحية.
ومسرحية “نمر بن عدوان” هي مسرحية غنائية استعراضية تروي قصة الفارس الشاعر نمر بن عدوان، وقصة حبه لوضحى التي تزوجها رغمًا عن عادات القبيلة. وبعد أن أنجبت له أطفالًا، ماتت وضحى، فعاش نمر بجانب قبرها يرثيها بأشعاره التي اشتهرت في العالم كأجمل قصائد الحب والفقد.
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