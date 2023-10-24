بالفيديو: التيك توكر نوال تكشف تفاصيل صادمة بشأن خيانة زوجها لها

تحدثت مشهورة التيك توك “نوال” عن تجربتها الزوجية الصادمة، حيث كشفت أن زوجها خانها عدة مرات، وأنها انفصلت عنه 6 مرات، ولكنها رفضت الطلاق.

وأوضحت أن زوجها طلقها رسميًا مرتين، ولكنها رفضت أن تخرج من منزلها، لأنها ترفض الطلاق بسبب العشرة الطويلة بينهما، حيث أنجبت منه أولادًا وعاشت معه لأكثر من 20 عامًا.

وأشارت إلى أنها تعرضت للعنف من قبل زوجها، لكنها لا تزال ترفض الطلاق، قائلة: “أنا أرفض الطلاق لأني أحب زوجي، وأريد أن أصلح علاقتنا.”