قدم فايز المالكي نصيحته لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني خلال بث مباشر جمعهما معًا. وقال المالكي للقحطاني: أبقي أقولك شيء، استمر وما عليك من أحد، أنت رقم واحد على تيك توك.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فايز المالكي لـ سعود القحطاني: إنت رقم واحد في التيك توك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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