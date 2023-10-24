فن ومشاهير

بالفيديو.. فايز المالكي لـ سعود القحطاني: إنت رقم واحد في التيك توك

0 نشر
0 تبليغ

قدم فايز المالكي نصيحته لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي خلال بث مباشر جمعهما معًا.

وقال المالكي للقحطاني: أبقي أقولك شيء، استمر وما عليك من أحد، أنت رقم واحد على تيك توك.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فايز المالكي لـ سعود القحطاني: إنت رقم واحد في التيك توك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا