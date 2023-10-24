بالفيديو: حليمة بولند تعلن استعدادها للذهاب إلى غزة لمساعدة الفلسطينيين

أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن استعدادها للذهاب إلى غزة، لمساعدة الفلسطينيين المتضررين من القصف الإسرائيلي.

وقالت بولند في مقطع فيديو متداول عبر منصة «إكس»: “أنا مستعدة للذهاب إلى غزة، ومساعدة الفلسطينيين بأي طريقة ممكنة، وأتمنى أن يسمح لي بتبني الأطفال الذين فقدوا أهلهم خلال القصف”.

وأضافت: “أتمنى أن يتم ترتيب الأمر على أرض الواقع، وأنا سأتكفل ماديًا بالعائلات والأطفال”.

وكانت بولند قد تفاعلت مع أحداث غزة، حيث ارتدت الكوفية الفلسطينية وظهرت في فيديو تمنت فيه أن تتمكن من تبني كل طفل في فلسطين.

شاهد أيضاً:

بزي وعلم فلسطين: شاهد حليمة بولند تواسي أطفال غزة وهذه أمنيتها لهم