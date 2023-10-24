شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست يعلق على دعم المشاهير للاحتلال الإسرائيلى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الرابر العالمي كاني ويست في أحد حواراته التليفزيونيه، علي دعم الكثير من المجتمع الغربي للاحتلال الإسرائيلى قائلا: "إن الكثير من الاشخاص لا يستطيعون التحدث كما يريدون، بسبب وجود شخص اسرائيلي يتحكم في المهنة الخاصة، وهذا قد يقضي على مستقبلهم في اللحظة التي يعلنون فيها تعاطفهم".

وتابع ويست في لقاء آخر مؤكدا: "هنالك شخص إسرائيلي يتحكم في ما تقوله الصحافة والتليفزيون عني".

وذلك بعدما ادعى المغنى كانى ويست أنه مصاب بالتوحد، وذلك خلال رسالة نصية أرسلها إلى إيلون ماسك صاحب منصة X تويتر سابقاً، وذلك أثناء محادثة مع أحد أصدقائه الذى طالبه بنشرها للعيان، ليعلم بها إيلون ماسك، وذلك بعدما تم حظر حسابه على تويتر فى أكثر من مناسبة.

كانى ويست أكد أن إصابته بالتوحد أتت قبل 21 عاما وتحديداً عام 2002، حينما تعرض لحادث كبير استرجع ذكرياته مؤكداً أنه أثر على حالته النفسية.

جدير بالذكر أنه فى شهر يوليو الماضى أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن X، المعروف سابقًا باسم Twitter، أعاد كانى ويست إلى المنصة بعد أن تم حظره فى ديسمبر الماضى لنشره على تويتر صورة لصليب معقوف، حيث قامت منصة Elon Musk بهذه الخطوة فقط بعد التأكد من أن West لن ينشر محتوى معاد للسامية أو أى محتوى ضار آخر، بالإضافة إلى ذلك، لن تظهر الإعلانات بجوار مشاركاته ولن يتمكن من تحقيق الدخل من الحساب.

بعد فترة وجيزة من الحصول على Twitter فى الخريف الماضى، تعهد Musk - الذى يطلق على نفسه "المطلق لحرية التعبير"، بإعادة التفكير فى الحظر الدائم بناءً على قواعد الموقع، ما لم يتم انتهاك القوانين، وفقاً لموقع engadget ثم بعد ذلك تعرض للإيقاف من جديد.