تامر هجرس: "كلنا فلسطين"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري تامر هجرس عبر خاصية الحالة صورة قبضة يد تحمل علم فلسطين، وعلق قائلاً تامر هجرس: "كلنا مع فلسطين".

وكان تامر هجرس قد أعلن عن تعرضة لحادث سير أثناء القيادة، وشارك متابعيه صورة لسيارته التي تعرضت لتصادم من الأمام، وعلق قائلاً: "قدر الله وماشاء فعل".

وعلق تامر هجرس على الحادثة قائلاً: "جت سليمة الحمد لله، كنت راجع لوحدي في العربية من الساحل و فجأة اصطدمت بسيارة قدّامي، و الحمد لله على كل شيء، قدّر الله و ما شاء فعل".

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