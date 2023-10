مارتن سكورسيزي يقارن دونالد ترامب بجوردان بلفور "ذئب وول ستريت"

ميرنا وليد - بيروت - يرى المخرج الشهير مارتن سكورسيزي بعض أوجه التشابه بين الرئيس السابق دونالد ترامب و"ذئب وول ستريت" نفسه، جوردان بيلفورت

وأدلى سكورسيزي بهذه التعليقات حول ترامب خلال مقابلة في مهرجان لندن السينمائي.

وتواجد الفائز بجائزة الأوسكار في المهرجان لعرض فيلمه الجديد Killers of the Flower Moon، بطولة ليوناردو دي كابريو وبريندان فريزر.

قام مدير اللجنة، المخرج إدغار رايت، بتشغيل مقطع من فيلم سكورسيزي الذي رشح لجائزة الأوسكار عن بلفورت، "ذئب وول ستريت"، استنادا إلى كتاب سمسار البورصة المشين الذي يحمل نفس الاسم.

وقال رايت لسكورسيزي، الذي شبه بيلفورت بترامب في رده: "في بعض أفلامك، يُعاقب الناس على خطاياهم. وفي فيلم "ذئب وول ستريت" يتم الاحتفال بهم".

تم إصدار فيلم "The Wolf of Wall Street" ليحظى بإشادة النقاد في عام 2013 وحقق 402 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي. وقد استند إلى كتاب بلفور الذي يحمل نفس الاسم، والذي وثق حياته المهنية المضطربة كوسيط للأوراق المالية.

الفيلم من بطولة دي كابريو، المتعاون مع سكورسيزي منذ فترة طويلة، في دور بلفور، وشرح بالتفصيل صعود بلفور إلى قمة عالم المال وسقوطه اللاحق، بالإضافة إلى معركته مع المخدرات وزواجه.

اعترف بلفور بأنه مذنب بالاحتيال بعد اتهامه بارتكاب العديد من الجرائم المتعلقة بالتلاعب في سوق الأوراق المالية وإدارة عملية احتيال طويلة الأمد تشمل أسهمًا صغيرة في عام 1999. وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في عام 2003 وقضى 22 شهرًا قبل إطلاق سراحه.

وتأتي تعليقات سكورسيزي بعد أن كشفت نجمة فيلم "ذئب وول ستريت"، كريستين ميليوتي، التي لعبت دور زوجة بيلفورت الأولى، أن ترامب تحطم أثناء تصوير الفيلم أثناء تصوير مشهد محوري خارج برج ترامب في مدينة نيويورك.