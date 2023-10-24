عزيز الشافعي يطرح أغنية جديدة تضامناً مع فلسطين .. "يا ضمير العالم"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الملحن والشاعر الغنائي المصري عزيز الشافعي أغنية جديدة بعنوان "يا ضمير العالم"، تتضامنا مع فلسطين من ما يحدث في غزة وحربهم مع العدوان الإسرائيلي، وتم غناء الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية.



أغنية "يا ضمير العالم"، من غناء عاليا صبحي ووعد، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وجيه.

وتقول الكلمات:

المجرمين ضربوا المشفى.. ضربوا المدرسة هدوا الجامع

شاهد العالم وسامع

صوت بكا أطفالك يا فلسطين

المجرمين منعوا الميه منعوا الدوا، قتلوا الحرية

ببرود و جحود و بوحشيه، وقالوا علينا مش بني ادمين

يا ضمير العالم نام وارتاح

ارتاح وانت ف حضن السفاح

وسامحنا لو صوت صرخاتنا بيقلق نومك

معلش سماح