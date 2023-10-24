ميرنا وليد - بيروت - طرح الملحن والشاعر الغنائي المصري عزيز الشافعي أغنية جديدة بعنوان "يا ضمير العالم"، تتضامنا مع فلسطين من ما يحدث في غزة وحربهم مع العدوان الإسرائيلي، وتم غناء الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية.
أغنية "يا ضمير العالم"، من غناء عاليا صبحي ووعد، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وجيه.
وتقول الكلمات:
المجرمين ضربوا المشفى.. ضربوا المدرسة هدوا الجامع
شاهد العالم وسامع
صوت بكا أطفالك يا فلسطين
المجرمين منعوا الميه منعوا الدوا، قتلوا الحرية
ببرود و جحود و بوحشيه، وقالوا علينا مش بني ادمين
يا ضمير العالم نام وارتاح
ارتاح وانت ف حضن السفاح
وسامحنا لو صوت صرخاتنا بيقلق نومك
معلش سماح
كانت هذه تفاصيل خبر عزيز الشافعي يطرح أغنية جديدة تضامناً مع فلسطين .. "يا ضمير العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.