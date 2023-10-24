كرستيانو رونالدو يلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.. وهذا ما قاله

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ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة لعام 2023، الذي أقيم يوم أمس الإثنين في العاصمة السعودية الرايض، إلتقى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وشارك كريستيانو رونالدو الجمهور مجموعة صور من اللقاء الذي جمعهما، وعبر عن فخره وفرحه قائلاً: "يشرفني أن ألتقي مجددًا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ومن الرائع أن أكون جزءًا من هذه الجلسة اليوم لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق أول بطولة #esportsworldcup على الإطلاق ستقام في المملكة العربية السعودية العام المقبل".
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