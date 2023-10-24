وفاة صاحب أغنية "اللي تعبنا سنين بهواه"

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم الثلاثاء الفنان المصري محمد رؤوف، صاحب الأغنية الشهيرة "اللي تعبنا سنين في هواه"، والتي نالت شهرة واسعة بصوت الفنان جورج وسوف.

وأعلن الكاتب الصحفي طاهر البهي رحيل صديقه محمد رؤوف بمنشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مؤكداً على صدمته، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الصديق المطرب الفنان محمد رؤوف في ذمة الله. صدمة ما بعدها صدمة الأخ الأكبر والصديق الصدوق".

ويعد رؤوف أحد نجوم الأغنية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، وله العديد من الأغاني التي التف حولها الشباب في ذلك الوقت، كما أنه أحد مطربي فرقة رضا للفنون الشعبية، ومعها قام بعدة جولات حول العالم.

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