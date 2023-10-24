وفاة المطرب محمد رؤوف الشهير بأغنية "اللى تعبنا سنين في هواه"

ياسر رشاد - القاهرة - توفي منذ قليل، الفنان محمد رؤوف الشهير بأغنية "اللى تعبنا سنين في هواه"، بعد مشوار فني حافل من الأعمال العالقة بأذهان ملايين من محبيه، وما زالت أغانيه تُحقق نجاحًا كبيرًا.

الفنان محمد رؤوف

نشر عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية، نبأ وفاته على صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى وكتب قائلا: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان المطرب محمد رؤوف في ذمة الله.. ندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان".

الفنان محمد رؤوف

المطرب محمد رؤوف

من ناحية أخري، يذكر أن المطرب محمد رؤوف، حقق شهرة واسعة خلال فترة الثمانينات، بعد أن طرح أول ألبوماته "لا لا ما تحبش تاني" عام 1982، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا وبعده انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.

والمطرب محمد رؤوف هو صاحب الأغنية الشهيرة "اللي تعبنا سنين فى هواه" التي سمعها لأول مرة عام 1977 أثناء الخدمة العسكرية وأعجب بها، لكنه لم يطرحها في ألبومه الأول، وأثناء عمله على ألبوم "ست الحسن" كانت تتبقى له أغنية فذكرته زوجته بها، وطرح الأغنية في الألبوم وحققت نجاحا كبيرا، بعدها غنتها المطربة فاتن فريد وبعد فترة غناها جورج وسوف.