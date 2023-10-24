فيلم The Exorcist: Believer يتخطى الـ100 مليون دولار منذ طرحه

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم الرعب The Exorcist: Believer، إيرادات اقتربت من 2 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى بعد 10 أيام عرض، إذ انطلق الفيلم في دور العرض المصرية الأسبوع قبل الماضى، وفى نفس الوقت تخطت إيرادات الفيلم حاجز الـ100 مليون دولار في دور العرض حول العالم.

فيلم The Exorcist: Believer

أبطال فيلم The Exorcist: Believer

فيلم The Exorcist: Believer يشارك في بطولته، ليندا بلير، إلين بورستين، أوليفيا أونيل، جنيفر نيتلز، ليزلي أودوم جونيور، آن دود، ليديا جيويت، نوربرت ليو بوتز، رافائيل سبارج، بن بلادون، العمل من إخراج ديفيد جوردون جرين الذى شارك في التأليف جنبا إلى بيتر ساتلر، سكوت تيمز، داني ماكبرايد، ويليام بيتر بلاتي.

أحداث فيلم The Exorcist: Believer

تدور أحداث الفيلم في اطار رعب مثير، عندما تظهر على أنجيلا، ابنة الأب العازب فيكتور فيلدنج، وصديقتها كاثرين، علامات المس الشيطاني، يطلق ذلك العنان لسلسلة من الأحداث التي تجبره على مواجهة طبيعة الشر، مرعوبًا ويائسًا، ويبحث عن كريس ماكنيل، الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي شهد شيئًا كهذا من قبل.

وجاءت ردود الفعل حول الفيلم مخيبة بعض الشىء وبعيدة عن التوقعات، حيث هاجمت نسبة كبيرة من الجمهور الفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحجة أن العمل "فقير"، وأنه لا يجب تصنيفه كفيلم رعب، لأنه غير مخيف، وأشار البعض إلى أن الفيلم الجديد، لم يصل لمستوى الجزء الأول منه The Exorcist 1973.