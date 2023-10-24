موسم الرياض 2023| تامر عاشور يُغني لجمهوره إلكترونيًا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فعاليات موسم الرياض الغنائية بمجموعة من الحفلات الغنائية “أون لاين” لرموز الغناء العربي، بالتزامن مع بدء أنشطة الموسم الرابع الثقافية والغنائية والترفيهية.

تفاصيل حفل تامر عاشور أون لاين في موسم الرياض 2023

ومن المقرر أن يُذاع حفل تامرعاشور غدًا الأربعاء 25 أكتوبر عبر أحد التطبيقات الترفيهية الجديدة التي تم إطلاقها بسمات فنية جديدة بالتزامن مع انطلاق موسم الرياض 4.

حفل تامر عاشور أون لاين

أغنية تامر عاشور “عديت”

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور من خلال أغنية عديت، التي اجتازت حاجز النصف مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “عديت ...جنبى اتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح (قوسين) .. واكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض ”.

فعاليات عالمية جديدة في موسم الرياض 4

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الترفيه السعودية، عن النسخة الرابعة من موسم الرياض، تحت شعار "Big Time"، والتي ستنطلق فعالياته في آواخر أكتوبر الجاري.

شوق آل الشيخ رواد موسم الرياض هذا العام لفعالياته وأحداثه الترفيهية الاستثنائية، قائلًا: "حفل افتتاح الموسم هذا العام سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه (نزال حزام موسم الرياض)، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل".

سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يوماً على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.