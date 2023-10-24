شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يطالبون بوقف إطلاق النار والإبادة الجماعية فى غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة فى التنديد بما يحدث فى غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار وقتل المدنين والأطفال، حيث اشترك الفنانين فى فيديو تم نشره على حساباتهم بمواقع السوشيال ميديا المختلفة خلال الساعات الماضية، وطلب كل فنان فى جملة بوقف اطلاق النار والإبادة الجماعية وقتل الأطفال وإقامة السلام العادل.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا فى الفيديو يسرا، أكرم حسنى، أمينة خليل، اللبنانية دارين حمزة، المؤلف عمرو محمود ياسين، شيريف رمزى وزوجته الفنانة السابقة ريهام أيمن، الإعلامية مها الصغير، درة، فيدرا، عمرو يوسف، عائشة بن احمد، أمينة خليل، جومانا مراد، الأب بطرس دانيال، هشام ماجد، المخرجة كاملة أبو ذكرى إضافة إلى بعض الفنانين العرب.

ونشرت النجمة يسرا الفيديو على حسابها بموقع انستجرام وعلقت:" اليوم نتحد جميعا ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وقتل الأطفال والمدنيين، أين حقوق الإنسان! نطالب بوقف إطلاق النار الفورى، وحماية الشعب الفلسطينى وإقامة السلام والعدل، فلسطين لن تموت.. يا رب لا ترد لنا الدعاء ولا تخيب لنا الرجاء وانت أرحم الراحمين".

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن التليفزيون الفلسطينى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 5300 شهيدً.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة الليلة الماضية إلى 140 شهيدا.

وأفادت مصادر فلسطينية بالقطاع بأن طائرات حربية إسرائيلية دمرت بناية سكنية فى مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 48 مواطنًا، كما أصيب العشرات بجروح.

وأضافت المصادر، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا فى منطقة تل السلطان برفح، ما أوقع شهداء وجرحى بصفوف المواطنين.

وقصفت الطائرات الحربية منزلا مأهولا بالسكان فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما أوقع شهداء وجرحى فى صفوف المواطنين تم نقلهم للمستشفى الإندونيسى بالبلدة.

وأضافت المصادر أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا فى منطقة "الفالوجا" شمال القطاع ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.