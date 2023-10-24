شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الفلسطيني محمد عساف: فلسطين ليست تريند وإنما قضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المطرب الفلسطيني محمد عساف جمهوره إلى ضرورة الكتابة والنشر عن القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الفلسطنيين على يد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال فيديو له عبر حسابه على "إنستجرام".

حيث قال محمد عساف خلال الفيديو: "كملوا نشر عن جرائم الاحتلال، عشان تبان الجرائم اللي بتحصل لأهلنا في غزة، ما تستهينوا في أي شيء بتنشروه، ما حد يقلل من قيمة أي عمل على السوشيال ميديا، لأن الوضع كارثي في غزة".

وتابع: "بتشوفوا الشاشات وبتشوفوا القتل بالجملة للمدنيين، شهدائنا مش أرقام ومش أسماء، شهدائنا بيتحطوا ع الراس، الشعب العظيم اللي صامد منذ سنوات، وعدوان لأكثر من 16 يوم بيتعرض ليه أهلنا هناك، الحالة صعبة، فقدنا أهل وصحاب، ولا كهربا ولا ماية"، مشيرا: "فلسطين ليست تريند وإنما قضية، وبتمنى أي حد يقدر يساعدنا أو ينشر، ولا تنسوا مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال".

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن التليفزيون الفلسطيني ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 5300 شهيدً.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية إلى 140 شهيدا.

وأفادت مصادر فلسطينية بالقطاع بأن طائرات حربية إسرائيلية دمرت بناية سكنية في مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 48 مواطنًا، كما أصيب العشرات بجروح.

وأضافت المصادر، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا في منطقة تل السلطان برفح، ما أوقع شهداء وجرحى بصفوف المواطنين.

وقصفت الطائرات الحربية منزلا مأهولا بالسكان في بلدة بيت لاهيا شمال قطع غزة ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين تم نقلهم للمستشفى الإندونيسي بالبلدة.

وأضافت المصادر أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا في منطقة "الفالوجا" شمال القطاع ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.