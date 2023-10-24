شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان الراحل محمد رؤوف غدا بمسجد المغفرة بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقي عائلة الفنان الراحل محمد رؤوف العزاء في الفقيد الراحل غدا الأربعاء بمسجد المغفرة بالعجوزة.

كثيرين قالوا عن الفنان الراحل اليوم محمد رؤوف أنه لم يكن مطربا فقط لكنه قام بأداء الكثير من الأعمال كممثل وجسد شخصيات شهيرة منها شخصية فنان الشعب سيد درويش ، كما قدم شخصية الرئيس محمد أنور السادات، فرحم الله مطرب فرقة رضا الأول في فترة الثمانينات .

محمد رؤوف كان يطلق عليه كل زملائه في فرقة رضا المطرب ذهبي الحنجرة، وقد نال شهرة كبيرة جدا بداية من فترة الثمانينات، بعد أن طرح أول ألبوماته «لا لا ما تحبش تاني» عام 1982، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا وبعده انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.

محمد رؤوف من المطربين القلائل الذين لديهم قدرة علي الارتجال الغنائي لفترة كبيرة علي المسرح، ولديه قبول وكاريزما كبيرة وحقق من خلال تواجده في فرقة رضا الكثير من النجاحات ونال شهرة كبيرة حيتي أصبح هو مطربها الأول .

وهو بالمناسبة صاحب الأغنية الشهيرة "اللي تعبنا سنين فى هواه" والتي سمعها لأول مرة عام 1977 أثناء الخدمة العسكرية وأعجب بها، لكنه لم يطرحها في ألبومه الأول، وأثناء عمله على ألبوم آخر بعنوان " ست الحسن"، كان يتبقي له أغنية لطرح الألبوم فوضع اغنية " اللي تعبنا سنين في هواك "، فحققت نجاحا كبيرا، وبالمناسبة هو له السبق في غنائها وبعدها غنتها المطربة فاتن فريد وبعد فترة غناها جورج وسوف.

شارك المطرب محمد رؤوف في أكثر من عمل فني، حيث شارك في مسلسل "العملاق "عام 1979 وقدم دور سيد درويش وشارك في عدد من المسرحيات والتي قدم في واحدة منها شخصية الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

المطرب محمد رؤوف، كان متزوجا من المطربة سحر ناجي التي اعتزلت الفن بعد زواجهما لترعاه، وابتعد عن عالم الفن خلال فترة التسعينيات، وأصيب عام 2016 بجلطة في القلب وجلطة في العين