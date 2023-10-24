حسام حسنى يحضر تشييع جثمان محمد رؤوف بمسجد السيدة نفيسة

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسام حسنى على المشاركة فى جنازة الفنان الراحل محمد رؤوف بمسجد السيدة نفيسة، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

قال كثيرون عن الفنان الراحل اليوم محمد رؤوف أنه لم يكن مطربا فقط لكنه قام بأداء الكثير من الأعمال كممثل وجسد شخصيات شهيرة منها شخصية فنان الشعب سيد درويش، كما قدم شخصية الرئيس محمد أنور السادات، فرحم الله مطرب فرقة رضا الأول فى فترة الثمانينات.

محمد رؤوف كان يطلق عليه كل زملائه فى فرقة رضا المطرب ذهبى الحنجرة، وقد نال شهرة كبيرة جدا بداية من فترة الثمانينات، بعد أن طرح أول ألبوماته «لا لا ما تحبش تاني» عام 1982، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا وبعده انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.

محمد رؤوف من المطربين القلائل الذين لديهم قدرة على الارتجال الغنائى لفترة كبيرة على المسرح، ولديه قبول وكاريزما كبيرة وحقق من خلال تواجده فى فرقة رضا الكثير من النجاحات ونال شهرة كبيرة حيتى أصبح هو مطربها الأول.

وهو بالمناسبة صاحب الأغنية الشهيرة "اللى تعبنا سنين فى هواه" والتى سمعها لأول مرة عام 1977 أثناء الخدمة العسكرية وأعجب بها، لكنه لم يطرحها فى ألبومه الأول، وأثناء عمله على ألبوم آخر بعنوان " ست الحسن"، كان يتبقى له أغنية لطرح الألبوم فوضع اغنية " اللى تعبنا سنين فى هواك "، فحققت نجاحا كبيرا، وبالمناسبة هو له السبق فى غنائها وبعدها غنتها المطربة فاتن فريد وبعد فترة غناها جورج وسوف.

شارك المطرب محمد رؤوف فى أكثر من عمل فنى، حيث شارك فى مسلسل "العملاق "عام 1979 وقدم دور سيد درويش وشارك فى عدد من المسرحيات والتى قدم فى واحدة منها شخصية الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

المطرب محمد رؤوف، كان متزوجا من المطربة سحر ناجى التى اعتزلت الفن بعد زواجهما لترعاه، وابتعد عن عالم الفن خلال فترة التسعينيات، وأصيب عام 2016 بجلطة فى القلب وجلطة فى العين.