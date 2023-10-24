شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان أحمد فرحات بطل فيلم طاقية الإخفاء بجلطة في المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فرحات بطل فيلم سر طاقية الإخفاء، عن إصابته مؤخرا بجلطة في المخ، مشيرًا إلا أنه شعر بتعب مفاجئ وبعد نقله إلى المستشفى وإجرائه بعد الفحوصات الطبية وجد إصابته بجلطة في المخ.

وتابع لـ ”الخليج 365” أنه يشعر حاليا بتحسن وموجود في منزله، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، ولكنها أثرت بشكل ملحوظ لديه على النطق.

وقال الفنان أحمد فرحات، خلال لقاء سابق إنه حقق نجاحا كبيرا في مسيرته الفنية خلال طفولته، متابعا: عملت في الفن دون أن أطرق على باب أي أحد من أجل أن أمثل، مضيفا أن انطلاقته القوية كانت من خلال فيلم سر طاقية الإخفاء، متابعا: المخرج العبقرى نيازى مصطفى مخرج "خدع" جميل، لذلك حقق نجاحا كبيرا في الفيلم.

وتابع الفنان أحمد فرحات: شاركت في فيلم سر طاقية الإخفاء وكان سنى 10 سنوات، والمنتجون كانوا بيخطفونى من بعضهم، وشاركت في فيلم شارع الحب كان سنى 9 سنوات ونصف.