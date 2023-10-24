ليلى علوي تكشف بصراحة حالة عادل إمام الصحية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ليلى علوي عن حالة الممثل المصري عادل إمام الصحية بعد إنتشار العديد من الشائعات حول تراجعها.



وطمأنت ليلى علوي الجمهور حول حالة الزعيم، وقالت إنها على تواصل دائم مع المخرج رامي إمام: "أنا على قد ما بقدر بطمن عليه من خلال أصدقائه ويسرا لأنها قريبة منه"، مؤكدة أن الشائعات التي تؤرق الفنانين ما هي إلا دخان ويجب ألا نصدقها.

وتحدثت ليلى علوي عن حياتها الشخصية، مؤكدة أن والدتها لم تعارض دخولها مجال الفن، وقالت: "لم أواجه إحباطاً في مسيرتي الفنية ولكن مشكلتي الوحيدة كانت أنني يجب أن أتخرج في الجامعة لكي أعمل، ووقتها فكرت أن أعمل وأعتمد على نفسي ولا أحتاج إلى شهادة. كنت رافضة أكمل دراستي ووالدتي أصرت على إني أتخرّج في كلية التجارة، والحمد لله حصلت على الشهادة في سبع سنوات بدلاً من أربع، ولم أشعر أنني فعلت ذلك لنفسي، لكن بعد مرور الوقت وجدت وجهة نظر والدتي صحيحة. عندما توفيت والدتي شعرت أنني لا أريد رؤية الكاميرا أو قراءة السيناريو وفضّلت الابتعاد عن الناس، وبمحض إرادتي ابتعدت ثلاث سنوات من دون أن أعمل باختياري حتى استعدت قوّتي. أنا بطلب من كل الشباب إنهم يسمعوا كلام أهلهم لأنهم عندهم بعد نظر، مهما كان اعتمدنا على أنفسنا مفيش حد هيخاف على ضناه غير الأم والأب".