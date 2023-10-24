راغب علامة يستنكر.. وهذا ما قاله عن حقوق الإنسان

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن إسنتكاره وحزنه على ما يحصل في غزة وفي فلسطين، معتبراً "حقوق الإنسان" كذبة كبيرة.
وكتب راغب علامة: "ما هذه الكذبة الكبرى ما يسمى بحقوق الإنسان ؟! بعد ما شاهدناه ونشاهده الآن نصل الى نتيجة واحدة وهي انه لا يوجد حقوق الا للصهاينة ! المجتمع الدولي كله لا يتكلم الا عن حق "ا س ر ا ئ يل 'المغتصبة للارض والمرتكبة لمجازر الحرب ضدّ المدنيين ! لم نسمع جهة دولية تتكلم عن حقوق الأطفال ولا النساء ولا المدنيين ! اين ما يسمى بمنظمات حقوق الانسان ؟؟ اين الأمم المتحدة من مجازر قتل وحرق الأطفال ؟ انه زمن الفضائح وزمن العار حسبنا الله ونعم الوكيل".
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