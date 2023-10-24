ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤثر من حفل الفنانة اللبنانية إليسا الذي أقامته مؤخراً في ألمانيا.

وفي التفاصيل، فاجأ أحد المعجبين مباشرة على المسرح بإهدائها لوحة طبعت عليها صورتها الى جانب صورة لوالدها الراحل، وقد بدت علامات التأثر والإمتنان واضحة عليها.

وقد أحيت الفنانة اللبنانية حفلاً في ألمانيا وتحديداً في مدينة كريفيلد.

وحرصت إليسا على التعاطف مع أهل فلسطين، في ظل الظروف التي يمرون بها، حيث طلبت من الجمهور الوقوف دقيقة صمت، وقالت: "أنا مضطرة أعمل شغلي لأنه لازم أعمل شغلي.. راح ناخذ دقيقة صمت ونوقف كلنا لأجل فلسطين ولأجل كل الشهداء".

كانت هذه تفاصيل خبر معجب يفاجئ إليسا بصورة لوالدها على المسرح.. وردة فعلها مؤثرة للغاية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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