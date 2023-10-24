موعد ومكان جنازة الفنان محمد رؤوف

ميرنا وليد - بيروت - قررت أسرة الفنان المصري الراحل محمد رؤوف تشييع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أن أعلن الكاتب طاهر الباهي وفاته صباح اليوم.
ونشر الباهي عبر صفحته منشوراً أعلن فيه عن رحيل الفنان محمد رؤوف صاحب أغنية "اللي تعبنا سنين في هواه"، التي غناها بعدها الفنان السوري جورج وسوف.
وعلق طاهر الباهي قائلاً : إنا لله وانا اليه راجعون..الصديق المطرب الفنان محمد رؤوف في ذمة الله. صدمة ما بعدها صدمة الأخ الأكبر والصديق الصدوق لقد تكلمت معه مؤخرا وكعادته لم يشكو وان كان الوهن قد غلف نبرته.. أخبرته أني استمع واشاهد إبداعه بشكل يومي واستعيد الأيام الرائعة بصحبته فلم يبتسم كعادته بل انطلق يدعو لي".
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