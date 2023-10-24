مي كساب تكشف موعد تصوير مسلسل اللعبة بجزئه الخامس

ميرنا وليد - بيروت - قالت الفنانة المصرية مي كساب إن تصوير الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي "اللعبة"، سيبدأ عندما ينتهي جميع أفراد المسلسل من تصوير أعمالهم الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان 2024.

وأكد مخرج المسلسل معتز التوني، انه لن يحدث أي تغيير على قائمة أبطال المسلسل، حيث سيشارك كل نجوم الموسم الرابع الذي عرض حصريا في شهر ايار الماضي.

وقال بطل المسلسل "شيكو" صاحب شخصية "وسيم السريطي" : تقديم موسم جديد من اللعبة شيء في منتهي الصعوبة بسبب النجاح الكبير للمُسلسل وتعلق الجمهور به بصورة لافتة، ولكننا تغلبنا على ذلك ببذل الكثير من الجهد أثناء التفكير والكتابة والتحضير، وهناك الكثير من المُفاجآت والأحداث غير المتوقعة، بالإضافة لانضمام ممثلين جدد ومنهم رانيا يوسف مما يُضفي الكثير من التنوع، ويغير مجري الأحداث، ونأمل أن يُضيف الموسم الثاني للجمهور مساحة من المتعة والبهجة.

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