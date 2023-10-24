موسم الرياض 2023| مي عز الدين للمرة الأولى على خشبة المسرح

ياسر رشاد - القاهرة - للمرة الأولى في مشوارها تظهر الفنانة مي عز الدين لجمهورها على المسرح، خلال فعاليات موسم الرياض 2023، في مسرحية “زواج اصطناعي”.

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية زواج اصطناعي من بطولة محمد سلام، بيومي فؤاد، إيمان السيد، سليمان عيد، دنيا المصري، مصطفى غريب".

زواج اصطناعي

موعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

ومن المقرر أن تُعرض مسرحية زواج اصطناعي ابتداءً من 30 أكتوبر الجاري على مسرح محمد العلي بالرياض، ويتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

فعاليات موسم الرياض النسخة الرابعة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الترفيه السعودية، عن النسخة الرابعة من موسم الرياض، تحت شعار "Big Time"، والتي ستنطلق فعالياته في آواخر أكتوبر الجاري.

شوق آل الشيخ رواد موسم الرياض هذا العام لفعالياته وأحداثه الترفيهية الاستثنائية، قائلًا: "حفل افتتاح الموسم هذا العام سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه (نزال حزام موسم الرياض)، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل".

سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يوماً على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

حفلات موسم الرياض 2023 ونجوم عربية وعالمية

وعلى الصعيد الغنائي، سيقدم موسم الرياض 2023 تجربة غنائية فريدة من نوعها واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة على المستوي السمعي والبصري، واستقبال نجوم الغناء محليا ودوليًا وعالميًا، التي اعتاد عليها روّاد الموسم.

ويضم "موسم الرياض 2023" 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي "سوق الأولين"، ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي وأكبر مساحة من الأسواق التراثية، و"حديقة الحيوانات بالرياض"، التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، كما تحتضن "حديقة السويدي" مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة. ويشهد أيضاً إقامة مسابقة "الكنز" بطريقة جديدة ومبتكرة، وبجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.