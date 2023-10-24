أحدها لزوجته.. أغاني لاتعرفها لـ محمد رؤوف (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - غيب الموت صباح اليوم الثلاثاء المطرب محمد رؤوف صاحب الأغنية الشهير “اللي تاعبنا سنين في هواه”، إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة.

جنازة الراحل محمد رؤوف ومكان دفنه:

شُيعت جنازة محمد رؤوف بعد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة.

الراحل محمد رؤوف في شبابه

المشوار الغنائي للراحل محمد رؤوف:

ذاع صيت محمد رؤوف واشتهر بصوته المميز في فترتي الثمانينيات والتسعينيات، بعدد كبير من الأغاني، وحالت الظروف دون إكمال مسيرته الفنية في الألفينيات.

كان لـ محمد رؤوف قائمة غنائية ليست بالكثيرة ولكنها تركت علامة مميزة في الفن المصري والعربي، وكانت من أشهر إصداراته “خليكي على قد الشوق، انتي ليه مابترجعيش، متفكريش، أمانة عليك، أعديلك، بياع، أنا ماشي، كان لازم أفهم، ماتنسونيش”.

شهرة أغنية “اللي تاعبنا سنين في هواه”:

كانت أغنية “اللي تاعبنا سنين في هواه”، نقطة تحول كبيرة في حياة محمد رؤوف، حيث انطلقت شهرتها سريعًا وأقدم بعض رموز الغناء على إعادتها بأصواتهم وأبرزهم سلطان الطرب جورج وسوف.

بجانب أغنية “انتي ليه مابترجعيش” والتي غناها بعد رحيل زوجته، عن عمر يناهز الـ42، الحدث الذي قلب حياته رأسًا على عقب، ليستعيد ترتيب أولوياته.

محمد رؤوف مشوار هادئ واعتزال راقٍ:

ترك محمد رؤوف رسائل غنائية مؤثرة، رغم هدوء تواجده وقِصر مشواره الفني، حتى في ابتعاده عن الوسط الفني اتسم بالهدوء والرقي، والتزم المساجد وداوم على رفع الآذان في أحد مساجد المهندسين حتى رحيله.