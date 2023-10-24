محمد عساف:"الحرب مستمرة رجاء ما توقفوا أي شئ بتعملوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان الفلسطيني محمد عساف أن الحرب مستمرة على مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب عساف تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" الحرب مستمرة، العدوان مستمر، الجرائم مستمرة، لازم نضل مستمرين في كشف الجرائم".

وأضاف:" رجاءً ما توقفو أي شئ بتعملوه… ما راح نمل و نزهق".

يذكر أن محمد عساف هو مغني فلسطيني، بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة وبدأت شهرته تزداد بعد أن فاز ببرنامج "أراب أيدول" في موسمه الثاني، ليشارك بعدها بأغنية حفل افتتاح كأس العالم 2014.