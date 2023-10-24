موعد ومكان صلاة جنازة المطرب الراحل محمد رؤوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف أدهم رؤوف نجل الفنان محمد رؤوف، موعد ومكان صلاة الجنازة لوالده المطرب الراحل، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، بعد مشوار فني حافل.

أدهم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" صلاة الجنازة تقام في مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، أسألكم الدعاء للوالد بالرحمة و المغفرة".

وكان نجل الفنان الراحل، قد نشر خبر الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب ،:" الذين إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي الي رحمه الله والدي محمد رؤوف عبد السلام، الرجاء الدعاء له بالرحمه و المغفره. Mohamed Raouf".

المطرب الراحل محمد رؤوف، درس في معهد الموسيقى العربية ، وانضم إلى فرقة رضا، بعد وفاة المطرب الراحل عمر فتحي، وقدم مجموعة من العروض المسرحية، و الأغاني الشهيرة، منها اللي تعبنا سنين في هواه، و لآ لآ، و بياع، ويا حلوة لو سمحتي، و الحدود، وغيرها.