"أين حقوق الإنسان؟".. يسرا تطالب بوقف إطلاق النار على فلسطين- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة الكبيرة يسرا بوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت يسرا مقطع فيديو لعدة فنانين يدعمون فيه فلسطين، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلقت يسرا على الفيديو :" اليوم نتحد جميعا ضد الإبادة الجماعية و جرائم الحرب وقتل الأطفال و المدنيين، أين حقوق الإنسان! نطالب بوقف إطلاق النار الفوري، وحماية الشعب الفلسطيني وإقامة السلام و العدل، فلسطين لن تموت".

وأضافت:"يا رب لا ترد لنا الدعاء و لا تخيب لنا الرجاء و انت أرحم الراحمين".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" بطولة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، تأليف محمد ذو الفقار.