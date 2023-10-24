جسد شخصية السادات وظهر مع تحية كاريوكا.. معلومات عن الراحل محمد رؤوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ودعت الساحة الفنية المطرب الراحل محمد رؤوف، اليوم الثلاثاء، بعد مشوار فني حافل، قدم خلاله مسرحيات عديدة، و وأكثر من ألبوم غنائي.

ونال المطرب الراحل، شهرة وااسعة، قبل ابتعاده عن الغناء، في فترة التسعينات، وفي التقرير التالي، نرصد أبرز محطات مشواره

سنة 1971، اختاره الملحن بليغ حمدي، لمشاركة المطربة عفاف راضي، البطولة الغنائية في مسرحية "ياسين ولدي"، مع نجوم العرض ، شكري سرحان، وتحية كاريوكا، من تأليف فايز حلاوة، و إخراج كرم مطاوع.

في عام 1975، جسد محمد رؤوف، شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في أوبرا "عيون بهية"، التي شارك في بطولتها مع المطرب محمد الحلو، و المطربات ياسمين الخيام، و سوزان عطية، ووضع موسيقاها جمال سلامة، وتولى إخراجها عبد المنعم كامل.

قضى فترة التجنيد، مع نخبة من رموز الموسيقى، ومنهم الموسيقار الراحل جمال سلامة، و المطرب هاني شاكر، وعازف الكمان حسن شرارة.

عام 1977 خلال فترة التجنيد، قدم المطرب الراحل عدة حفلات للجنود و الضباط، و سمع من زملائه في الدفعة الملحن شاكر الموجي، و الشاعر سعيد يوسف، للمرة الأولى الأغنية الشهيرة "اللي تعبنا سنين في هواه"، وبدأ غنائها.

جسد المطرب الراحل شخصية فنان الشعب سيد درويش، في مسلسل "العقاد"، عام 1979.

شارك في بطولة عدة عروض مسرحية، منها "شهر زاد" ، و "عالم قرود"

قدم المطرب الراحل، مجموعة ألبومات، منها " ماتحبش تاني"، و "شبيكي"، و "ست الحسن"، و "ليه مبترجعيش"، وهي الأغنية التي قام الفنان هاني شاكر، بإعادة غنائها.

طرح بمشاركة محمد منير، وعمر فتحي، وعلي الحجار، ومحمد الحلو، ألبوم بعنوان "كل الحب".

في الثمانينات، انضم المطرب الراحل، إلى فرقة رضا، بعد وفاة المطرب عمر فتحي، وأعد تقديم أغاني،"جرحونا عيونه يابا"، و"يا مراكبي" وغيرها.

ابتعد المطرب الراحل عن الساحة في أواخر التسعينات، بعد وفاة زوجته.

أدهم، نجل المطرب الراحل محمد رؤوف، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف عن إقامة صلاة الجنازة وتشييع جثمان والده، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.

فيديو نادر ل محمد رؤوف في مسرحية ياسين ولدي

عيون بهية