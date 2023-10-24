"لا يوجد حقوق للإنسان إلا للصهاينة" راغب علامة يدعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يواصل الفنان اللبناني راغب علامة، دعمه للقضية الفلسطينية بعد تعرض غزة للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب راغب علامة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ما هذه الكذبة الكبرى ما يسمى بحقوق الأنسان، بعد ما شاهدناه ونشاهده الآن نصل إلى نتيجة واحدة وهي أنه لا يوجد حقوق الا للصهاينة، المجتمع الدولي كله لا يتكلم إلا عن حق اسرائيل المغتصبة للأرض والمرتكبة لـ مجازر الحرب ضدّ المدنيين".

وأضاف: "لم نسمع جهة دولية تتكلم عن حقوق الأطفال ولا النساء ولا المدنيين، أين ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان، أين الأمم المتحدة من مجازر قتل وحرق الأطفال؟ إنه زمن الفضائح وزمن العار، حسبنا الله ونعم الوكيل".

يذكر أن أخر أعمال الفنان راغب علامة، طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان "في كتير حلوين".