شعار النجوم" تعاطفك مش كفاية" تبرع وتطوع فى الهلال الأحمر لدعم فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - اتخذ عدد كبير من النجوم شعارا" تعاطفك مش كفاية " لدعم القضية الفلسطينية حتى يبتعدواعن التعاطف والشعارات على مواقع التواصل الاجتماعية فقط لدعم القضية الفلسطينية لذلك اتجه عدد كبير منهم إلى التبرع بمبالغ مالية لصالح الهلال الأحمر ومنهم من تبرع بأجر حفلاته ومنهم تطوع للعمل فى الهلال الأحمر الخليج 365 " تستعرض كيفية قرر النجوم دعم أهل فلسطين

تبرع النجوم

تضامنا مع الشعب الفلسطينى فى محنته الحالية قرر الفنان الكبير عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية فى إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة.ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين فى كافة المبادرات الانسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطينى فى غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى وكذلك عبر حسابه الرسمى على منصةانغامى، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطينى فى إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطينى العربي.

كما أعلن مطرب الراب ويجز بتخصيص جزء من أرباح جولته الغنائية المقبلة لدعم أهل غزة ونشر ويجز عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام بينما تنفطر قلوبنا على أخواننا فى غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضرورى استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعى حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتى تحملوها لسنوات

وتابع ويجز وفى إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطينى وجميع المدنيين فى غزة والضفة الغربية سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعى.

أيضا قرر النجم محمد حماقى، التبرع بأرباح حفلاته الغنائية لدعم أهل فلسطين بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات غاشمة راح ضحيتها الكثير من النساء والأطفال والشيوخ والرجال، وقال حماقي: "طول عمر الفن له قوة بتظهر فى المواقف الصعبة".

وتابع حماقي: "دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت فى عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصرى "المجهود الحربى".مضيفا: "بما أن السلاح اللى فى إيدى هو فنى، فقررت إنى هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين، كل أرباح حفلاتى هتروح فى صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللى بيتعرضوله".

ياسمين صبرى



دينا الشربينى دينا الشربينى



ليلى وملك زاهر ليلى وملك زاهر

التطوع فى الهلال الأحمر

كما حرص عدد من النجوم على دعم القضية الفلسطينية بطرقة إيجابية وعملية حيث أعلنوا مشاركتهم بفريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصرى لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى فلسطين منهم الفنان أحمد العوضى والنجمات زينة ومايان السيد وهنادى مهنا ودينا الشربينى وياسمين صبرى ملك ليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.