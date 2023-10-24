شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي توجه رسالة باكية لأطفال غزة: أنتم أصحاب الحق والأرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة ليلي علوي رسالة من خلال لقاءها مع الزميلة سارة صلاح علي تلفزيون الخليج 365 ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب، إلى أطفال غزة، حيث قالت " كل الكلام اضعف من وصف الواقع كل اللي اتقال حاليا أو في السنين اللي فاتت انتم أصحاب الحق وأصحاب الأرض وحسبي الله ونعم الوكيل، وبقول لكم ام فقدت ابناءها او شخص من اسرتها، هم شهداء ومكانك معاهم في الجنة".



ليلي علوي باكية في لقاء تلفزيون الخليج 365

فيما طالبت النجمة ليلي علوي من الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، خلال جلستها النقاشية ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال، عمل فيلم عربى عن فلسطين: "بمناسبة المهرجان أنا بطلب من الشيخة جواهر، أننا نتكتل ونعمل فيلم عربى عن فلسطين يبقي عمل عالمي، وأنا مستعدة أشارك في هذا الفيلم بدون أى أجر".

وردت الشيخة جواهر على الفنانة ليلي علوي مؤكدة: "أنا بحيي كل الفنانين اللي حضروا وحطوا أيدهم في أيدنا علشان ننجح هذا المهرجان، وأنا بحيي الفنانة ليلي علوي أنها قالت فيلم عربي مش مصري ولا إماراتي، وأود أن أشكركم علي حضوركم وحب الشارقة ومصر مفيش مثيل له".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلمًا من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةمن دول تشارك لأول مرة في الحدث.