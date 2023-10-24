شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يقدم أوبريت لأطفال غزة ويدعو لحملة تبرعات الأحد المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مدحت العدل خلال لقاءه مع الزميلة سارة صلاح على تلفزيون الخليج 365، أنه سيقدم أوبريت غنائى بمشاركة عدد من الفنانين، فيما دعا جميع الفنانين لعمل بث مباشر من داخل دار الأوبرا برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى ورئيس الأوبرا الدكتور خالد داغر والمايسترو سليم سحاب، لجمع تبرعات لأطفال غزة، مناشدا الفنانين بعدم الاكتفاء بكتابة "بوست" على الفيس بوك والمشاركة يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن النجوم حسين فهمى وليلى علوى وفردوس عبد الحميد وأخرين سيشاركون فى الحدث.

مدحت العدل وسارة صلاح

وفى سياق متصل، قال الدكتور مدحت العدل خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب فى دورته العاشرة، "الكتابة قدر زى الموت والحياة لو مكملتش فى الكتابة لن تكون موهوب والكتابة مرهقة جدا وبمر بأربع فصول فى الكتابة وببقى عصبى جدا وبنبسط لما فريق الزمالك يكسب ووقعت فى غرام شارلى شابلن والمسرح الغنائى وحققت المسرحية نجاحا كبيرا وبحضر لمسرحية غنائية للنجمة منة شلبى لانى حبيت جدا المسرح الغنائى".

وتابع: "كتابة الطفل حاجة صعبة جدا وعاوزه متخصصين ويدرسوا سيكالوجية الطفل لأن فى الطفل وهو عنده 3 سنين غير وهو عنده 7 سنين ومحتاج دكاترة متخصصة ومعندناش كتاب يكتبوا أعمال درامية للطفل".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، فى دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلمًا من37 دولة فى العالم، تتضمن عروضًا سينمائية من دول تشارك لأول مرة فى الحدث.

ويشهد المهرجان الذى تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلمًا آخرًا يعرض لأول مرة فى الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التى تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هى من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".