شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة الحلقة 9.. خروج حنان مطاوع من قضية مقتل مراد مكرم بكفالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 9 العديد من الأحداث التشويقية، بداية من مرافعة لطفى عبود (صدقى صخر)، لصالح رضوى (حنان مطاوع) فى قضية مقتل الدكتور عصام نصار (مراد مكرم)، واستخدامه الذكاء الاصطناعى، فى الكشف أن الدليل الوحيد الذى يدين رضوى ممكن أن يكون غير صحيح ومفبرك.



صدقي صخر

وبناء على مرافعة لطفى، قرر هيئة المحكمة إعادة التحقيق في القضية من جديد، وتجميع المعلومات الكاملة عن كافة المشتبه بهم، وليس رضوى فقط، بالإضافة إلى خروج رضوى من السجن بكفالة حتى إثبات اتهامها بقتل عصام.



مسلسل صوت وصورة الحلقة 9

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.