الملحن “سهم” يعلن خطوبته بصورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة الأمير أحمد بن سلطان الشهير بـ “سهم”، على الأميرة حصة بنت فيصل. وشارك حساب الملحن سهم عبر تطبيق “إكس”، بصورة للأمير أحمد بن سلطان “سهم” من حفل الخطوبة. وقد تلّقى “سهم” سيلاً من المباركات والامنيات السعيدة بحياته الجديدة. نذكر أن الملحن سهم تعاون مع عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي أبرزهم: رابح صقر، نوال الكويتية، ماجد المهندس، أصالة، أحلام، أميمة طالب وغيرهم الكثير.

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