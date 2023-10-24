تاجيل فيلم توم كروز الجديد الى عام ٢٠٢٥ لهذا السبب

أعلنت شركة “باراماونت بيكتشرز” عن تأجيل الجزء الثامن من سلسلة أفلام “Mission: Impossible” لمدة عام، مما يشير إلى موجة جديدة من الجدول الزمني للإصدار في استوديوهات هوليوود، بعدما تجاوز إضراب الكتّاب والممثلين أكثر من ثلاثة أشهر والذي مازال مستمرًا حتى الآن، حيث أن الممثلين لم يتمكنوا من العودة للعمل في الفيلم، الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر ماكواري.
وقامت الشركة المنتجة في الساعات الماضية بتغيير تاريخ إصدار فيلم “Mission: Impossible” القادم من ٢٨ حزيران/يونيو ٢٠٢٤ إلى ٢٣ أيار/مايو ٢٠٢٥.
والفيلم يعتبر الجزء الثاني من فيلم “Dead Reckoning” الذي تمّ طرحه هذا العام. وحقق ٥٦٧ مليون دولار على مستوى العالم، وهو من بطولة توم كروز، وإيثان هانت، وهايلي أتويل وسيمون بيج وفينج رامز وفانيسا كيربي وغيرهم.
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